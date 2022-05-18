44歲美女主播夏嘉璐頂著一頭招牌短髮和清新五官，曾被選為網友最愛女主播前10名，她和台大學長老公姚源明2004年結婚，育有3個女兒。昨(17日)夏嘉璐發文透露打給老公，沒想到電話那頭竟然傳出女聲接電話，讓她心頭一驚以為要面對婚姻危機，後來才發現是自己播錯電話，連老公都忍不住罵她87（白癡）。

夏嘉璐18年前嫁給在中華歐亞基金證券公司工作的姚源明，當年她才27歲，讓夏爸爸頗為捨不得，而姚源明並非外傳的富二代，是一般的上班族，當年她在中天任職時結婚，也引發一陣中天女主播結婚潮，林書煒、陳靜蘭、陳海茵等人也先後完婚，而夏嘉璐當年婚禮從簡，上午在教會舉行，下午宴客，聘金、嫁妝等繁文縟節都免。

夏嘉璐發文。（圖／翻攝自夏嘉璐臉書）

婚後夏嘉璐和老公陸續生了兩個女兒，她本來無意拚第3胎，2016年小女兒又報到，一家五口十分熱鬧。而她除了主播工作外，私下也是愛運動的辣媽，還曾挑戰三鐵，過去她受訪透露運動是她的凍齡秘方，不僅運動後心情會變好，也是靠運動讓她迅速回到產前的纖瘦身材，她平均一周運動4到5次，也成為她重要的「個人時間」，替她在忙碌的生活中能有喘息、自省的珍貴時光。

昨夏嘉璐發文，透露下午打給老公，接起來的那聲「喂」竟是女聲接的電話，讓原本在主播檯上能言善道的她頓時傻了無語，說不出話，正在猶豫要不要質問對方是誰時，喵了一眼電話號碼數字，才發現是自己手殘播錯電話，便立刻回應：「不好意思，打錯了」，結束虛驚一場，見此，醫生陳志金回：「接起來是女生、是別的男生、還是小孩的聲音，都很可怕！各種劇本馬上浮現…」，其他人回：「老公差點就這樣因誤會給殺害了......」、「其實接起來的是男生也很可怕」、「當下是不是想了很多事？」，夏嘉璐承認說：「想說『現在是怎樣』」。