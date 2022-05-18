散熱廠奇鋐(3017)今年前4月合併營收171.07億元，為歷年同期新高，奇鋐預估，今年營運可望較去年低雙位數成長，近期投信持續加碼，奇鋐盤中股價走高。

相較於多數散熱廠營運受到上海/昆山大規模封城停工影響，奇鋐因大陸廠區出貨未受華東及華南疫情封城停工影響，且伺服器及通訊等產品出貨暢旺，4月合併營收45.14億元，月增7.7%，年增0.68%，為單月歷史次高，累計前4月合併營收為171.07億元，年增13.42%，為歷年同期新高。

奇鋐近幾年產品重心轉向伺服器/通訊等散熱產品，產品組合優化反應在公司毛利率及獲利上，今年第1季毛利率及淨利率因產品組合優化分別攀升至18.02%及10.61%，分別年增2.2個百分點及2.53個百分點，歸屬於母公司業主淨利為7.45億元，年增37.92%，創下歷年同期新高，每股盈餘為2.11元。

隨著大陸上海等地全面復工，法人看好奇鋐今年營運可望逐季攀升，奇鋐副總經理陳易成表示，全年營運可望較去年低雙位數成長，毛利率亦可望比去年平均毛利率高。