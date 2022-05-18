頭戴紅色安全帽的蔡男偷竊楠梓區一家娃娃機店的錢箱，警方循線偵破。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市楠梓警方日前偵破一件娃娃機店的錢箱失竊案，警方經調閱監視器畫面，以及比對犯案手法，發現嫌犯用萬能鑰匙打開娃娃機的「同號鎖」，得逞後騎機車離去。警方認為蔡姓男子涉有重嫌，循線找到蔡男後，蔡男坦承犯案。

楠梓分局楠梓派出所於今年5月14日獲報，稱清豐二路的店內娃娃機錢箱疑遭一名戴紅色安全帽的男子用鑰匙打開，將裡面的錢幣搜刮一空，損失約1萬元。

警方經比對監視器畫面，覺得畫面中的男子相當眼熟，直呼：「那欸擱係伊？」（台語：怎麼又是他）。警方認為31歲蔡男涉有重嫌，可能與近兩個月來楠梓區兩件娃娃機店的錢箱遭竊案有關。警方循線找到蔡男，帶回偵訊。

不過，蔡男對警方的偵訊始終吞吞吐吐，問東答西，只承認監視器中的犯行，他偷得的錢已經花光。蔡男平日工作不穩定，以打零工維生。警方詢後，依竊盜罪函送橋頭地檢偵辦。

警方也呼籲，娃娃機的台主們最好別偷懶，誤用同號鎖鎖住錢箱，以免讓歹徒有可乘之機。有些勤快的台主會多加一副U型鎖，多一層保障。

娃娃機店楠梓萬能鑰匙同號鎖