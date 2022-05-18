中部一名男子，因為與妻離婚已久，竟然覬覦兩名女兒，先在大女兒國一時與她發生性行為得逞，事後有染只就讀小六的小女兒，甚至欲再度對大女兒下手時卻遭到拒絕，獸父竟恐嚇女兒，發現她和男友有性行為，揚言要對其男友提告，大女兒不得已又被迫發生關係，事後獸父竟辯稱，2名女兒和她都是合意，氣得法官痛批他「紊亂倫理綱紀」，將一審及二審均判刑9年8個月，仍可上訴。

根據判決書，該名父親分別於105年6月至隔年，大女兒就讀國一時，趁她與奶奶同住時，在母親住處與小女兒發生兩次性關係。

又在107年6月至107年8月間，小女兒就讀小六期間，在自己住處與小女兒發生性關係。

但該名獸父事後又想要與大女兒要求逞獸慾時，被大女兒拒絕，獸父一氣之下，竟然對女兒恐嚇表示：「她認為女兒當時的男友和她有發生性關係，所以要對男友提出告訴，但如果和他發生性關係，就不提告」，大女兒在逼迫下，只好涵內遭受父親凌辱。

獸父出庭時堅持不認罪，還辯稱：當時是雙方合意下所為，從未以要對女兒的男友提告來脅迫她，因女兒從小不受管教、不老實經常說謊，且習於偷竊花用，所以當時才嚇她，不是恐嚇的意思。

法官審酌，該名獸父有毒品前科，素行不良，且其身為兩位女兒父親，本應愛護、悉心照顧其子女，卻捨棄不作為，竟為滿足自己一時性慾，明知兩名女兒案發時均為未滿14歲之人，竟對自己親生子女犯下性交及加重強制性交，侵女女兒性自主權甚鉅，嚴重影響其等往後之身心健全與人際關係發展，更紊亂倫理綱紀，將女兒作為其發洩性慾之對象，其行為為社會道德、法理所不容，因此判刑9年8月。