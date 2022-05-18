中國海軍航空母艦遼寧號持續在太平洋進行演練，日本海上自衛隊海上幕僚長（相當於海軍參謀長）酒井良認為，不難想像會比海上自衛隊及防衛省所預想的更快提升水準。

日本共同社報導，酒井17日在記者會談到遼寧艦持續在日本沖繩南方太平洋上實施艦載機演練時說，站在海上自衛隊立場，「對為何及進行如何的訓練抱持強烈關心」，將持續情蒐並由相關單位進行分析。

有關遼寧艦的運用能力，酒井說，雖然還在成長過程，但不難想像會比海上自衛隊及防衛省所預想的更快提升水準；他們會客觀進行評估，來採取未來的對策。

防衛省表示，遼寧艦作為中國首艘航艦在2012年服役，之後在2016年航行穿越沖繩本島與宮古島間海域，首度進入太平洋。

遼寧艦這次從5月2日進入太平洋後，已在太平洋停留超過10天，日本派出海上自衛隊護衛艦負責警監。為因應遼寧艦艦載機起飛，日本航空自衛隊戰機也緊急升空。