台北市出租住宅為落實弱勢保障精神，向來為特殊身份保留居住名額，卻有單親媽媽淚訴丈夫過世後，竟無法以弱勢身份續租，只因當時承租的丈夫是一般戶，也有受暴婦女在離婚後，無法以特殊身份轉租其他社宅，遭市議員批評不符情理。對此，北市都發局承諾，會檢討個案是否有更適合的處置方式。

台北市目前共有3459戶出租國宅，供經濟弱勢申請，由於租金低廉，只要市場行情的2至4折，候租人數始終居高不下。按規定一般戶累積租期最長11年，具單親家庭、65歲以上、低收入戶、原住民、身心障礙者等身份者，累計租期不受11年限制。

有名單親媽媽向市議員吳世正陳情，她說，2008年底丈夫以一般戶身份順利承租國宅，未料先生前幾年過世，今年2月她收到都發局告知租約期滿11年不得續租，但她獨自1人撫養2名未成年孩子，經濟狀況又不好，原想以單親保留戶資格續租卻碰壁。

吳世正指出，由於陳情人是「繼承」丈夫以一般戶身份承租的國宅，就算符合單親家庭的身份，也無法在租約到期之時，從一般戶承租身份轉換成單親家庭身份續租，若陳情人還想繼續住在出租國宅，必須重新排隊登記。

吳世正認為，市府在出租國宅執行上，應對特殊個案有重新評估機制，現有辦法顯然無法兼顧情與理，他建議修改國宅出租及管理辦法，針對承租人過世，配偶若撫養未成年子女且經濟狀況仍不佳，應同意續租到子女國中畢業。

另名陳情人則是原先住在A社宅，後因家暴訴請離婚，擔心被丈夫打擾的她，用特殊身份再申請B社宅，卻在資格審查時被擋下來，因不符合北市社會住宅出租辦法第4條規定「家庭成員均無承租本市國民住宅、公營住宅、社會住宅，或借住平價住宅」。

吳世正建議，針對此案，都發局應邀集社會局等單位，研擬社宅出租辦法修訂，家暴單親婦女或特殊弱勢族群若原本即為社宅住戶，提供換屋評估機制，「政府要協助減少社會問題，而不是增加社會問題。」

對此，北市都發局住宅服務科長陳正廷表示，由於台北市出租住宅資源有限，為了資源輪替使用的公平性和住宅資源充分利用，因此市府仍訂有承租年限，相關期限其實以針對弱勢戶給予延長，關於上述個案，未來將檢討是否適合調整或有更適合的處理方式，未來也將滾動式檢討社宅出租辦法和管理要點。