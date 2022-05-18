2022法國諾曼第世界中學生運動會傳回捷報，就讀大甲高中男子田徑好手林仲威在400公尺跨欄項目跑出一面金牌，霹靂舞項目女子個人組選手許馥雅則搶下銅牌。

今年3月在新北青年盃以50秒94奪下400公尺跨欄金牌的林仲威，昨在世界中學生運動會跑出52秒12成績，雖然遠不及平時訓練成績，但依舊順利擊敗西班牙、法國、希臘等歐洲選手，替中華隊摘下金牌。

霹靂舞許馥雅在4強戰遇本次奪得金牌的法國地主選手KIMIE，無緣進入金牌戰，在銅牌戰中再次對到地主法國的另一位選手CLEA，以2比1為我國奪下銅牌，也是我國在霹靂舞進入體育競賽後的首面國際賽獎牌。

教練蘇志鵬表示，這次代表隊成軍較晚，僅在賽前三週才能進行集訓，再加上疫情所擾，選手們這次在場上的表現以可圈可點，也顯示出我國的霹靂舞相當具有潛力，青年選手若能盡早進入國家級的培訓機制，未來必能為我國奪下更好的成績。

中華民國體育運動舞蹈總會秘書長彭彥鳴指出，目前總會要為選手申請訓練補助都需要配合國際賽事，這兩年多來因為COVID-19疫情，造成了霹靂舞的國際賽取消和改期，對青年組選手影響甚鉅，2022青奧、亞洲青年運動會紛紛延期，青年世錦賽也都停辦，讓我們的無法進一步為年輕的優秀選手爭取資源，選手也錯失適齡參賽的機會，這次世中運能納入運動舞蹈霹靂舞項目並奪牌，真的對國內選手注入強心針，也期待我們的代表隊繼續在19日的男女混合團體賽奪下佳績。