隨著科技進步及醫美療程迅速發展，不少注重外觀的人都能透過醫美整形手術讓自己的外型看起來更加亮眼、迷人，更不用說需要經常在大眾面前展現最好一面的演藝名人，但若是運氣不好可能也會因此喪命。印度一名21歲的女星切塔納（Chethana Raj），日前前往整形醫院進行抽脂手術時，竟在過程中引發併發症不幸喪命，但醫生卻為了卸責做出驚人反應。

根據印度媒體《印度斯坦時報》的報導，女星切塔納外型艷麗曾飾演多部電視劇，但愛美的她為了讓外貌更加纖細性感，瞞著家人於5月16日自行偷偷前往當地的一間整形診所進行抽脂手術，沒想到在手術過程突然出現呼吸困難並引起併發症，但整形診所並沒有相關的急救設備能夠搶救，只能趕緊將她轉往其他醫院治療。

不過，切塔納在抵達附近的達蓋德醫院時，已經停止呼吸心跳、也沒有脈搏，醫師趕緊為她進行45分鐘的心肺復甦術，但最後仍無法挽回她的生命。不過，事後達蓋德醫院的醫師出面指控，整形醫師帶著切塔納來醫院急診前，就已經知道切塔納死亡，卻在她早已死亡的情況下故意延遲宣告死亡時間，還強行實施心肺復甦術，疑似打算卸責。

目前切塔納的家屬向醫院提出醫療疏失的控訴，達蓋德醫院的醫師則是將相關證明轉交給警方，澄清自己沒有醫療過失。