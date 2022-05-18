4年前擔任宜蘭縣礁溪警分局員警的游姓男子，縱放涉犯妨害公務、傷害等罪的人犯，借職務取得民眾個資，又假借職務機會、權力傷害民眾，一審宜蘭地方法院判囚1年及可易科罰金之刑3月，二審台灣高等法院考量他與被害人和解且有悔意，各宣告緩刑3年。可上訴。

游男2018年凌晨擔任值班勤務時，遇計程車司機搭載1酒醉男子請求確認身分，惟該男子因酒醉無法陳述住所並拒絕出示證件，游打電話給陳姓副所長請求協助，陳返所後發現該男子為宜蘭分局邱姓小隊長，過程中邱與游發生口角及肢體衝突，游因此受傷。

邱姓小隊長多次辱罵游，游將邱壓制在地並以現行犯上銬逮捕，警分局的長官據報前來發現邱當時已陷入泥醉，應以管束方式處理，游刪除刑事案件報告單內原記載邱涉犯妨害公務罪嫌之犯罪事實，之後讓邱自行離去而脫離，縱放職務上依法逮捕之人。

另游男在2018年12月30日下午執行勤務時攔查車輛，許姓駕駛疑似不慎壓傷游的左腳，游回派出所內利用警用電腦，接續查詢許的相片、戶役政資料及前案紀錄，蒐集其個人資料、列印後檢附向宜蘭地檢署遞狀提出過失傷害告訴。

2019年4月7日凌晨游男騎乘警用機車行經宜蘭縣壯圍鄉壯濱路某處，見李姓民眾急欲由靜止之機車下車進入屋內，乃猜測李是酒後駕車，竟以手拉住李的後腰帶，阻止其進入，過程中因想要將李上銬而與李發生扭打，並噴灑辣椒水，致李受傷。

高院考量游男犯罪後已自我反省，與被害人和解，依使公務員登載不實文書罪判刑1年1月，犯公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪判刑3月，假借職務上之權力故意犯傷害罪判刑3月，可易科罰金，各罪均緩刑3年，並向公庫支付24萬元。