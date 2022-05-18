在朝鮮正面臨新冠疫情日益嚴重的此時，WHO（世界衛生組織）表示，目前的病毒有高度傳染性，尤其對尚未接種疫苗的人來說更是如此。因此，以朝鮮現在看起來，當地新冠病毒有蠻高的機率會再度變種。

身為WHO成員國之一的朝鮮，日前也公布表示目前境內出現疫情，並已有疫歿者出現。因為朝鮮鮮少向國際揭露社會現況，故醫療專家猜測這個既缺新冠疫苗，又少醫療資源的共產國家，實際被新冠病毒摧殘的情況，應該比外界了解到的還要嚴重許多。

世衛認為，若各國不利用現有的新冠資源伸出援手，或朝鮮還是不接受來自各界不同的奧援，以新冠病毒現在的猖獗性來看，朝鮮很有機會還會出現新的變種病毒。另外，新冠病毒已在朝鮮蔓延，很多尚未注射疫苗的當地民眾，也是病毒瞄準的主要對象。

WHO曾指出，朝鮮還未正式通報新冠疫情，明顯違反世衛的衛生法條。不過，已經做好準備，當朝鮮提出申請時，可馬上提供援助。但礙於朝鮮是一個獨立政權國家，尊重當地政府決定，無法主動出擊干涉其內政。

根據已知資訊，朝鮮染疫人數近30萬，疫歿者也累計到60人左右。不過，若朝鮮政府不投藥治療或不增加疫苗注射率，在當地約2600萬人口數當中，未來染疫人數可能會先上看150萬。以朝鮮鄰居韓國來看，Omicron染疫致死率為0.1％，但朝鮮可能會多10倍高達1%。