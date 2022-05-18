新北動保自治條例上路後，只有在寵物公園、運動場才能卸下狗繩、狗鍊，新北市動保處長楊淑方今表示，新北已有16座寵物公園，年底前將再成立汐止星光橋左岸空地、樹林猐寮公園、五股夏綠地環保新垃園、新莊西盛環保河濱公園及淡水公21公園，讓寵物可開心奔跑。

楊淑方18日市政會議上報告動保處3年成果，包括全台首創的「里辦公處認養小棧」、「偏鄉行動醫療站」、「犬貓長照服務」、「殯葬帶路雞鴨管理」、「防疫居家寵物照護」，及動物之家廢棄糞便轉成有機肥料、屋頂裝設太陽能板等資源永續利用等。

新北動保條例今年上路，飼主帶寵物出入公共場所，須照體型鍊繩、箱籠或其他適當方式管控，僅在寵物公園與寵物運動場可解封，若飼主放任寵物趴趴走，可罰3000至1萬5000元。

楊淑方表示，目前新北市已有16座寵物公園與運動場，今年將再汐止、樹林、五股、新莊、淡水各新增一處寵物公園，年底將達21座，未來持續結合公私力，打造寵物友善空間。

楊淑方說，動保處2019年在偏鄉地區設置毛寶貝行動醫療站，3年共醫療2944隻動物，也首創犬貓長照服務，制定長照現行法規，輔導136間寵物長照機構，讓高齡、殘疾犬貓有妥適照護。

新北市也是第一個將動物保護觀念實際帶入村里，在里辦公處設置愛心認養小棧，協助推動生命教育，本市有76間認養小棧是全國數量最多，協助認養出5000多隻毛寶貝。

另新北設有24小時動物救援中心，3年救援動物醫療數達到3.3萬隻，透過與異業合作認養活動、以及線上即時影像智能認養等措施，為將近2萬隻毛寶貝找到溫暖的家，認養數為全國最多。

新北市侯友宜裁示時指出，感謝各界人士、民間團體與新北市一起共同努力，提升動物福祉，未來新北市會更加精進動物保護工作，讓毛寶貝從出生、成長、照護、醫療、長照到善終，都能獲得完整的照顧，讓動物友善觀念深入新北每一個角落。