為鼓勵民眾於書展消費，文化部今（18）日宣布，加碼發行價值2000萬元的購書抵用券；預計發行20萬張、每張面額100元，將用於限量提供入場觀眾可獲得、消費滿額送，以及支持參展業者辦理行銷活動等。同時，考量退展業者已付出的籌備成本，除原先書展基金會退回展位費3成外，文化部將另酌予補助前置支出費用，以減低業者損失。

台北書展基金會統計，截至昨（17）日申請退展日止，共有86家國內業者退展，約佔全數279個參展單位的31％；尚有162家國內業者、31個國家，共193個單位繼續參展。

文化部指出，長達三年疫情的干擾及書展停、續辦的抉擇，文化部深刻理解業者對於疫情及展出成效的擔憂，也能充分感受退展業者為難的決定及盡力投注心血後的損失。所以，除書展基金會將退回3成展位費，文化部將特別對退展業者已投入的前置費用酌予補助，以減低業者損失，實際辦法文化部將與書展基金會討論後另行公佈。

文化部表示，針對參展業者，文化部除原先已宣布補助最高7成展位費，以及以3成展位費為上限的防疫相關支出，文化部今再加碼，提高防疫相關支出以5成展位費為上限，合計展位費及防疫補助，以參展業者所繳納的全額展位費為上限。

文化部強調，今年正逢台北國際書展30而立之年，正如英文主題「Reading ＆ Publishing Beyond the Pandemic」，期盼在嚴謹防疫及出版界努力下，能讓國人安心進場，看見蓄積3年豐沛的出版能量，也讓台北國際書展重新回到國際舞台。