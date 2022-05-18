台中市長盧秀燕表示，教育局近日內將邀家長、教師等團體研商，再決定是否改採線上教學。(林欣儀攝)

隨著疫情逐漸升溫，國中小學生染疫人數增加，而台中市各國小不斷出現停課、復課又停課的反覆情況，讓許多家長身心俱疲，為避免這樣的問題，市議員張廖乃綸、羅廷瑋建議，全台中市國小即日起全面改採線上教學，至5月25日BNT兒童疫苗接種結束再復課。

市長盧秀燕強調，近期內將邀集家長團體、教師團體與校長團體會商，了解各界意見後再決定。

根據教育局的統計資料，今年截至5月17日為止，高中以下學生確診人數已達6361人，而停課班級數共有509班，其中國小部分有280班、幼兒園有131班；另單一班級暫停實體課程3天的部分目前共有284所學校，其中國中31校、國小131校、幼兒園100校。

身為母親的張廖乃綸說，近來為了小孩停課、復課的情況而感到困擾，除了許多家長臨時接到學校通知要帶回小孩，因出現確診者而停課3天的班級在復課後更可能面臨其他學生霸凌的情況，呼籲市府好好思考，即日起國小暫停實體課程、改為線上上課，等5月25日學生接種BNT疫苗、施打率高一些後再返校上課。

盧秀燕表示，市府針對預防性停課的相關措施，都是採滾動式檢討，考量部分家長反映，若學生停課可能必須請假在家照顧，教育局近日將邀請家長、教師與校長等團體協商。