大陸觀察者網18日報導，美國財政部長葉倫當地時間17日在歐洲布魯塞爾經濟論壇，發表長篇演講，聲稱中國在稀土、半導體、太陽能等產業的優勢地位給自由貿易帶來風險。她呼籲歐盟與美國團結起來，不要讓中國挑撥他們內鬥，要共同鼓勵中國，放棄對所有人不利的經濟做法。

觀察者網引述美國財政部官網17日公布演講全文，葉倫強調歐美間的「跨大西洋合作」，並誇讚這種合作在俄烏衝突問題上已經取得了一些成果，他們在該問題上已經成為強大的合作夥伴。

不過，她認為歐盟與美國還可以做得更多。俄烏衝突同樣讓歐洲的能源安全問題凸顯，她稱俄羅斯正在利用自身豐富的石油和天然氣供應對歐洲施加地緣政治影響。為了確保能源安全，歐洲應該從美國進口天然氣，應該開發清潔能源、可再生能源等等。

接著，葉倫話鋒一轉，開始「瞄準」中國。她表示，說起能源安全，歐美早就「接受了在稀土供應上對中國的嚴重依賴」。她稱，稀土用途廣泛且十分關鍵，中國的稀土開採量占全球的60％，儲存量占全球近40％，這給中國提供豐富的地緣戰略籌碼。

葉倫表示，除了稀土，中國還在半導體產業、太陽能產業尋求建立或已經建立主導地位。她聲稱，中國在該過程中採用了各種不公平的貿易做法，這給自由貿易帶來風險。

講完這些，葉倫呼籲歐美要聯手合作。她稱，歐美有著共同目標、共同利益，他們應當鼓勵中國，不要採取對他們所有人不利的經濟做法。不要被中國挑撥。

「在我們擁有共同利益的地方，我們應該想方設法地與中國打交道，表達我們的觀點。如果中國不能挑撥我們中的一個與另一個對抗，那麼它就更有可能做出積極回應。拜登政府認為，這種（歐美）合作將比我們在不久前看到的單邊主義行動更有效。」

她還稱，「我們都應該渴望鼓勵中國放棄令人反感的做法」，因為這能讓他們更有機會在「公平的競爭環境」中與中國競爭，這將有利於西方的企業和消費者。她稱，在這一基礎上，歐美可以說服中國加入「許多需要真正全球合作的重要領域」。