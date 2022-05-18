美股企業第一季財報持續公布，根據Factset統計至13日，已有九成S&P500指數成分股企業公布財報，當中有77％獲利表現優於預期，進一步就產業分項來看，獲利優於預期的公司家數比重超過80％的產業，包括工業90％、必須消費88％、資訊科技85％及健康照護81％，整體企業第一季獲利成長率預估91％。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，雖然近期美股受到聯準會升息、國際政經動盪的影響而波動劇烈，不過從基本面來看仍處於穩健軌道上，得益於生產擴張及需求強勁，製造業PMI指數仍維持在50之上，就業數字良好且內需面仍佳，企業財報表現亦不俗，年初以來企業獲利預估值持續獲得市場上修，有助為股市後市帶來一定支撐，待供應鏈瓶頸以及通膨壓力獲得緩解，美股走勢可望企穩。

但考量近期市場不確定因素仍待消化，資產價格波動風險仍存，欲布局美股市場及兼顧波動管理，不妨透過美股為核心的多重資產基金介入，美股多元潛力主題趨勢配置，輔以優質收益資產，以兼顧資本利得報酬與息收，也平衡投資組合波動，在機會與風險並存的環境中穩健因應。

群益美國新創亮點基金經理人陳沅易指出，雖然今年來科技類股回檔幅度大，但產業獲利能力仍佳，且基於全球科技創新浪潮並未因疫情或近期市場動盪而停歇，包括電動車、AI、5G應用等，仍持續是各國致力發展的重要領域。

美國科技股扮演關鍵研發與推動角色，相關企業成長性及獲利性仍值得期待，如雲端產業軟硬體與資訊安全領域族群，預期企業端資本支出相對穩健，長期發展趨勢料持續向上，表現亦可持續關注。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕認為，醫療產業發展日新月異，同時結合科技創新題材，且根據外資券商統計，近期醫療保健股EPS仍處在上修趨勢，產業獲利平穩，加上今年來FDA新益核准態度依舊積極，年至今已累積核准14項新藥，包括用於治療轉移性黑色素瘤、肥厚型心肌病變、幽門螺旋桿菌、失眠症等。

接下來持續有國際重要醫學年會與展覽登場，相關研究成果與商機的發布也可望帶動類股行情，因此在產業基本面穩健，價值面與題材面的加持下，類股表現仍可期待。