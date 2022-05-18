台61南下在福興交流道前，聯結車木棧板掉落造成3車連環追撞1人受傷。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

台61南下在福興交流道前，聯結車木棧板掉落造成3車連環追撞1人受傷。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

台61南下在福興交流道前，又飛來橫「貨」，聯結車掉落木棧板，造成後方行駛的小客車為了閃躲，砰砰砰地，接連3輛轎車連環大追撞，其中1名駕駛受傷，緊急送醫治療。

鹿港警分局初步調查，車禍發生上午10時左右，聯結車疑似運載貨品未綑綁妥，現場掉落4塊木棧板，隨後行駛的轎車，緊急煞車急閃、急煞，形成了3車連環大追撞，第2輛追撞的小客車駕駛因受到強烈撞擊，手臂挫傷送醫。

車斗或裝載物品未捆妥紮穩，往往成為道路上另類殺手，這次事故，讓追撞駕駛都喊又夠「衰」，並造成回堵好幾公里，事故在上午11點排除。

鹿港警分局表示，裝載貨物不穩妥，將依道路交通管理處罰條例30條1項7款規定，除處以新台幣3000元以上9000元以下行政罰鍰並責令改正或禁止通行外，並提醒若致他人死傷亦須擔負刑事及民事上之責任。呼籲上路前務必檢視載運的貨物是否綑紮牢固，避免貨物掉落導致後方車輛輾壓造成事故。