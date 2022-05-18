本土疫情持續攀升，台灣目前已核准2款可供兒童接種的新冠疫苗，分別是莫德納半劑量和輝瑞BNT兒童劑型，但仍有家長都抱持觀望態度，擔心孩子打疫苗後出現副作用。感染科權威黃立民指出，兒童染疫最怕嚴重上呼吸道感染和腦炎，目前國內疫情嚴重，建議家長讓孩子「先打先好」，可降低9成疾病的嚴重表現。

李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大兒童醫院院長黃立民今天接受媒體聯訪表示，兒童感染Omicron須留意發生嚴重上呼吸道感染，和成人常見的上呼吸道感染不同；其次要擔心引發腦炎，近期香港和台灣都有相關案例。

黃立民指出，兒童接種新冠疫苗有3大好處，包括降低住院率、重症率與死亡率；且臨床實驗顯示，接種疫苗的兒童受試者皆未出現多系統發炎症候群（MIS-C），可以此看出疫苗的保護效益。

目前國內共有2款新冠疫苗可供兒童接種。黃立民說明，輝瑞BNT兒童劑型疫苗可用於5到11歲兒童，已獲美國FDA批准並廣泛接種，相關資料較完整，臨床試驗保護效果是90％；而莫德納半劑量可用於6到11歲兒童，已獲歐盟批准，正準備將臨床試驗結果交給美國FDA。

兩款疫苗最大差異在於劑量不同。輝瑞BNT兒童劑型是10毫克，莫德納半劑量則是50毫克，差了5倍，讓不少家長擔心高劑量恐伴隨嚴重副作用。黃立民坦言，同年齡的孩子發育差很多，是否施打一樣的劑量，起初確實有相關討論；目前國際間莫德納使用於兒童的經驗較少，但既然得到歐盟許可，他認為「副作用應該在許可範圍」。

「國內疫情嚴重，建議先打先好！」黃立民說明，疫苗可降低疾病的嚴重表現達9成，好處非常明顯，雖然有人認為兒童染疫不太嚴重、不需要打疫苗，但目前歐美各國都認為還是要打疫苗；在國內疫情持續之際，建議讓孩子盡快接種疫苗，不要挑廠牌，未來第2劑也可改選另一廠牌。

另外，有家長擔心mRNA疫苗會影響兒童基因發展，黃立民坦言「我也沒有標準答案，這個顧慮理論上是正確的，但會不會發生不知道。」很難因此停止疫苗接種的腳步，因為疫苗的好處非常明顯；如未來新冠肺炎度過急性期，變成每年追加接種一劑，有專家認為，可考慮使用蛋白疫苗。