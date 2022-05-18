為拉抬生育率及重振低迷房產市場，支持多孩家庭購房需求正成為大陸各地優化調整樓市政策的重要方向。光是今年5月就有13城制定相關多孩家庭購房政策，包括透過降低首付比例、發放購房補貼與上調公積金貸款額度等作法。而這種生育政策鼓勵與限購政策鬆綁的政策引導，既促進房產市場活絡，也刺激年輕夫婦多生小孩的意願。

澎湃新聞不完全統計，僅今年5月以來，就有至少包括浙江杭州、湖南衡陽、江蘇南京、浙江舟山、遼寧瀋陽、廣東東莞、江蘇揚州、江蘇無錫、江西景德鎮、江蘇蘇州、四川樂山、四川雅安、江西上饒等13城在發布的樓市政策中特別提及多孩家庭住房需求。

以杭州為例，在滿足三孩家庭購房需求方面，杭州市官方日前就發布通知，只要符合條件的三孩家庭，就可在杭州多購1套商品住房，且在報名參加新建商品住房公開搖號銷售時，可比照「無房家庭」可優先優先搖號。

不只杭州，從5月以來各地發布的政策內容來看，南京、瀋陽、東莞等城市都提到了「二孩或三孩家庭，允許新增購買一套住房」的新政策，也有城市明確生育二孩及以上家庭購房，可不適用現行限購政策。

此外，除允許多孩家庭多購1套住房，多個城市政策中明確提及對多孩家庭的貸款額度可上調最高貸款限額。如瀋陽對生育二孩、三孩未滿18歲的住房公積金繳存職工家庭，使用住房公積金貸款購買自住住房的，貸款限額可放寬到當期最高貸款額度的1.3倍。

中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜指出，今年以來，多個城市制定針對多孩家庭的購房政策，政策類型涉及優化限購政策、降低首付比例、發放獎勵或購房補貼、提高公積金貸款額度等方面，與人口政策結合成為當下各地優化調整樓市政策的重要方向，支持剛性和改善性住房需求釋放，未來將有更多城市跟進優化多孩家庭的購房政策。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進則提到，類似表述，充分體現了當前各地政策的重要變化，即「限購政策鬆綁＋生育政策鼓勵」的結合導向，能夠發揮積極的作用，即在促進市場交易活躍的同時，也有助於推進人口生育政策推進。

諸葛找房資料研究中心高級分析師陳霄指出，眾所周知多孩家庭多存在改善性需求，這樣的政策制定無疑是為促進市場改善性需求釋放，在滿足剛性購房需求的基礎上，政策重點逐漸轉向改善性群體，這樣的政策信號意義重大，符合市場發展的趨勢，具備一定的合理性。