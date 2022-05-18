台灣首府大學有意停辦，傳出主因是校方向高市府ROT的教學飯店「蓮潭國際會館」，因疫情衝擊導致虧損，讓董事會決定停辦。不過，高市府今（18）日指出，營運狀況正常，沒有虧損。蓮潭會館私下也指出營運照常，未受影響。

台灣首府大學承接經營高市府委辦的左營區蓮潭國際會館及小港區高雄國際會館，但隨著校方停招，兩館營運狀況備受矚目。高市府人事處指出，蓮潭會館簽約對象是台灣首府大學，2005年10月4日起，簽20年長約，目前履約狀況正常，沒有虧損狀況，去年繳回700多萬權利金給市庫，顯示仍有盈餘。

至於高雄國際會館位於小港區，負責單位為高雄市空中大學。空大校長劉嘉茹提到，高雄國際會館簽約的對口不是首府大學，而是高雄國際會館股份有限公司，合約從2012年起30年，目前會館正常履約中，沒有營運問題，也從未積欠權利金。

蓮潭會館人員私下透露，疫情多少有衝擊，但目前一切營運正常，持續開放訂房及餐廳。至於台灣首府大學停辦相關消息，館方也不太清楚。