面對本土疫情越來越嚴重，不少上班族因小孩停課居家遠距，需請防疫照顧假，更有部分勞工已放無薪假，導致收入減少生活而大受影響。開發金(2883)旗下凱基銀行支持全民防疫，推出「速還金」貸款優惠方案，享動用後90天內優惠利率0.01%，無需提供隔離證明，疫情期間人人皆享優利且免申辦手續費。一般受薪民眾憑近一期薪資、自由業及退休人士憑近三個月存款作為財力證明，可直接透過線上申請，從申請到核准撥款最快1天，即可擁有一筆可動用額度，迅速解決民眾資金需求更減擔。

受到新冠肺炎疫情影響，餐飲、百貨等部份行業陸續縮減工時、休無薪照護假。對於須負擔店租、材料費等固定支出的自營店家，或上班族、低收入戶等族群衝擊甚大。凱基銀行體恤民眾心情，推出「速還金」額度型貸款，提供一筆隨時動用的額度，沒有動用就免利息；不同於一般信貸，速還金無須支付開辦費，90天內0.01%超低利優惠，若以貸款金額10萬元計算，前90天利息只要3元！可隨借隨還、免綁約，提前還款也不需違約金，除了適合作為個人抗疫時期的緊急備用金，也提供自營店家資金調度及運用的彈性。

以服務業劉小姐為例，因小孩幼稚園受疫情關係停課，須居家照顧而減少排班，但仍須支付房租、水電費、燃料稅等固定開銷，此時便可申請「速還金」作為緊急救援金。如6月1日線上申請10萬元額度，於8月29日還款時，只需要支付利息費用3元與200元動用手續費共203元，換算下來每天利息費用不到3元。若之後劉小姐收入回復穩定，隨時都可提前還款減少利息支出，更不用擔心提前還款會產生違約金，可以更靈活運用資金。

凱基銀行提供線上申辦「速還金」管道，從申請、簽約到對保皆可線上完成，更能24小時隨時線上動用撥款至多數的銀行同名帳戶中，防疫期間無須出門便可透過手機或電腦申辦，順利取得資金。