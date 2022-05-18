為了健康而運動，除了選擇適合自己的運動項目之外，運動前後的營養攝取，也是讓體適能表現事半功倍的關鍵。不過指導多位奧運、世大運國手的運動營養師曾怡鈞指出，營養是協助運動後恢復、幫助運動效果加乘的重要環節，如果攝取錯誤或過量的單一營養，不但無法建構優質體能，反而會有長期傷身的後果。他提出常見運動飲食的3大迷思及破解之道。

●一般運動強度不如選手 運動營養盲點多

◎地雷1：只知道運動完要吃大量蛋白質 反致肝腎代謝負擔

曾怡鈞營養師指出，如果不是必須高強度、著重肌肉訓練的運動選手，只是一般強健體能的民眾的話，若在運動後補充過量蛋白質，反而容易增加肝腎代謝負擔，造成骨鈣流失的反效果，建議適量攝取蛋白質跟醣類，以適量白肉、蛋、鮮奶、豆類等為主即可，無需使用高蛋白產品。

◎地雷2：喝大量純水補人體水分 反不利水分保留

運動時流出的汗水，其中除了水分以外，體內電解質也會同時流失，包含大量的鈉、中等含量的鉀及少量的鎂與氯。曾怡鈞營養師強調，此時若只喝純水，反而會促進利尿反應，不利於水分保留，體內電解質難以恢復平衡。建議民眾可選擇含電解質、高補水力的飲品，來補充運動後營養和體力。

◎地雷3：運動前後怕胖不敢吃 忽略運動營養準備

許多人擔心運動前後吃東西的話，會讓消耗的熱量都白費了，因此特意忌口。曾怡鈞營養師指出，對於運動習慣不規律、尚未養成身體耐力和足夠運動耐受度的輕運動族來說，充足營養才是幫助運動後恢復、奠定身體運動、燃燒熱量的基礎關鍵。

(示意圖/Shutterstock)

●輕運動族這樣吃 重要營養不落空

以一般為強身健體的輕運動族群來說，遵循國健署《每日飲食指南》中六大類食物均衡攝取，是保持身體運動條件的基礎。曾怡鈞營養師指出，最簡單方便在運動前後攝取的營養，可以從鮮奶中獲得。

營養師說明，鮮奶同時提供了蛋白質、醣類、水和鈣、納等微量營養素，比運動飲料更屬天然營養，能同時補水、補充能量，對於提升運動耐力、幫助運動後修復等功能都有助益。建議輕運動族一天可以攝取2-3份奶類，也就是每天大概喝2瓶240ml的鮮奶，搭配規律的運動習慣，就可以有互相加乘的效果。