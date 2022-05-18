等家寶寶協會近日接獲育幼院來電，表示家園因遲遲未收到政府分配的快篩，而一旦有人確診，如果無法有快篩，恐怕連出門都很問題，因此，等家寶寶協會便開啟了快篩募集計畫，期待能召集大家的力量，希望能為育幼院募集滿為期3個月，每月近2400劑的快篩，保障這些弱勢孩子們的健康與安全。

育幼院老師表示，有的育幼院安置的孩子人數多，且育幼院內進出的工作人員也多，幾乎人人都是密切接觸者，如果真的有緊急狀況，一口氣可能就要用到50劑快篩，需求量很大，希望等家寶寶協會這次也能協助募集，雖然各地方政府已經陸續開放育幼院登記需要的快篩數量，不過就像前年疫情剛開始蔓延時，各處口罩、額溫槍等物資缺貨一樣，實際能夠拿到快篩的時間，沒有人能保證。

等家寶寶協會表示，快篩不像捐贈食物，只要提供孩子們需要的數量即可，舉凡與孩子最親近的保母、生輔員，再到協助生活其他事務的廚房阿姨、社工等，只要是孩子常接觸的人員，都需要使用快篩，因此目前募集統計育幼院單月所需快篩，就多達2400劑。

因此，等家寶寶協會發起募集，希望能夠幫育幼院募集到至少3個月的安全存量；善心企業—無毒農也率先購入1000劑快篩捐贈，期盼能舒緩育幼院對快篩的緊急需求。等家寶寶協會更陸續收到許多善心民眾的劑來的快篩與捐助詢問訊息，希望能透過自己的力量，一起加入並響應本次的公益行動。