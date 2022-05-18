本土疫情爆發，感染科醫師李韋辛表示，現在外面滿是Omicron，要避開已經很困難了，雖然打疫苗無法預防感染，但對防重症、家庭傳播都有改善，尤其是打滿三劑疫苗，效果最顯著，呼籲每天在外工作的民眾，若未打疫苗，加緊接種。

李韋辛今（18）日於個人臉書粉專指出，目前打滿3劑疫苗，不僅對感染Omicron預防重症有明顯效果，對家庭傳播也有明顯改善。據丹麥研究顯示，未打任一劑疫苗，或打滿兩劑、三劑者，染Omicron BA.1或BA.2變異株後，打疫苗組的Ct值沒有比較高，病毒量也沒有比較少。

李韋辛表示，若以Omicron BA.1變異株為參考值，會發現不管有沒有打疫苗，Omicron BA.2的感染力是Omicron BA.1的2至3倍，但是有打疫苗，傳染給同住家人的比例較低，以整體來看，打三劑改善家庭傳播的幅度，會比只打兩劑更好。

李韋辛說，現在外面滿是Omicron變異株，要避開已愈來愈困難了，建議每天在外打拚的民眾，若還未打滿三劑疫苗，加緊接種，才能保護自己心愛的家人。