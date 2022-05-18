深圳在促進義務教育均衡化發展再邁一步。深圳市教育局官網16日公佈《深圳市公辦中小學集團化辦學實施方案》，明確至2025年，將培育80個優質公辦中小學教育集團，集團化辦學覆蓋全市新建義務教育學校。業內看這份《實施方案》較之前集團化辦學力道有明顯提升，有望推動深圳義務教育走向均衡化。

據第一財經引述中國城市經濟研究院副院長宋丁表示，方案實施後，將對現存的所謂捆綁式學區房制度帶來一定衝擊，「天價學區房」現象不再。但名校和非名校的差距仍客觀上存在，這一因素對學區內房價的影響在短時間內恐難以抹平。

實際上，以「優質資源分享」為出發點，集團辦學模式的趨勢近幾年逐漸明朗。北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、南京等多地早已實施。回顧深圳腳步已不算最快，深圳南山區於2003年成立蛇口育才教育集團，截至2021年底，深圳市已建成32個中小學教育集團，市屬集團化辦學覆蓋全市90％以上的區。

深圳大學經濟學教授鐘堅認為，該《實施方案》是深圳市解決基礎教育問題的又一措施。他分析深圳市基礎教育的主要問題包含是供需矛盾大，學位遠遠不夠，必須擴容增量；發展不均衡，少數重點學校成為搶手貨，造成天價學區房現象，表示該方案的實施有利擴大優質學位建設，逐步緩解學位不足問題。