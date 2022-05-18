新冠肺炎本土疫情連6日破6萬人，今年本土個案總數到昨日正式突破80萬人，其中282人死亡。公衛學者指出，今年1月以來，台灣Omicron疫情期間的死亡個案，不論是70歲以上或以下，平均都低於疫情前5年的背景值，但若單看近2周，70歲以上死亡個案的通報已高於全死因死亡率，這意味著新冠死亡個案中有5成3死於直接感染、醫療量能緊縮造成的間接死亡。為避免醫療量能、行政量能過度消耗，學者建議政府在5～6月間依《傳染病防治法》進行政策調整，以降至第4類傳染病為目標，讓防疫策略走向自我監測。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，依Omicron萬分之36的致死率，截至6月底，國際間預估會產生116萬775名通報死亡個案，較去年7～12月Delta期間的147萬9882例低，然而世界衛生組織（WHO）近期發表的直接、間接死亡估計達1490萬，明顯較高出許多，其中原因除感染致死，更重要的是因新冠肺炎的流行導致醫療量能緊縮，民眾無法預防、治療其他疾病而死亡，其中又以美洲、歐洲及東南亞最嚴重。

陳秀熙表示，Omicron與Delta致死率差異大，總死亡數卻差異不大，Delta易重症致命，Omicron則以輕症居多，這導致國際間過於注重輕症個案，出現間接、超額死亡的現象，死亡數被低估。公衛學者林庭瑀以紐西蘭為例，2019年70歲以上的全死因背景死亡率為每萬人分之378，70歲以下則是每萬人分之5，當地流行初期70歲以上通報死亡多於同期背景死亡，70歲以下則沒有，顯示當時已有因醫療量能產生的間接死亡，但尚未影響70歲以下族群。到了3月中，醫療量能緊縮的情形加劇，進一步導致當地70歲以下通報的死亡超出背景值；

另以大量篩檢的南韓為例，早期許多資源都耗費在輕症個案的治療，情況與紐西蘭相近，在流行初期，70歲以上率先受影響，隨醫療量能緊縮加劇，進一步影響70歲以下族群；而英國情形較不同，1月已達流行高峰，在過去1～3月間，不論是70歲以上或以下，通報死亡都明顯高於同期背景死亡，顯示當地醫療量能受到挑戰。

至於台灣，陳秀熙表示，以2015-2019年平均全死因背景死亡率進行分析，70歲以上背景值為每萬人分之523.1，70歲以下為每萬人分之29.4，而台灣在過去1～5月間，新冠肺炎通報死亡率不論在70歲以下或70歲以上，皆小於流行前背景死亡率，表示過去5個月整體防疫佳。

不過若單看近2周，4月28日～5月15日間，台灣70歲以上通報死亡為萬分之52，已高於萬分之23.9的同時期全死因死亡率。陳秀熙表示，這意味著目前所通報的新冠肺炎死亡個案中，有53％來自於染疫的直接死亡，以及醫療量能緊縮所造成的間接死亡，這不容忽視，如何避免後續直接、間接的超額死亡，是目前最重要的議題，「不要忘了紐西蘭、南韓後期，70歲以下的死亡也超過背景值，我們必須引以為戒，克服醫療量能不足的問題」。

為避免醫療量能、行政量能過度消耗，陳秀熙建議以快篩及流感化自我監測為主，滾動式調整一般族群（已施打疫苗族群）的防疫措施，從醫療機構走入社區基層，賦予個人自我監測的能力，走向紐西蘭、新加坡的模式，這些修正須在5～6月間完成，可以《傳染病防治法》作為依據，調整為第4類法定傳染病為目標，其中第44條可藉由專責醫院與集檢所調制醫療量能，第5條為調整自我監測、居隔措施的依據。一旦新冠肺炎調整為不必在24小時內通報的第4類法定傳染病，就能讓行政壓力得到解脫。