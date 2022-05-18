立法院今進行監察院副院長被提名人李鴻鈞審查案。面對國民黨立委曾銘宗質詢監委高涌誠再度彈劾檢察官陳隆翔議題，李鴻鈞直言，社會對這個案子的爭議性很大，但這案子重啟彈劾是在他審查之前，他無法介入。

立法院今舉行院會審查李鴻鈞的監院副院長被提名人資格，並由朝野派代表進行一對一詢答。曾銘宗質詢，若未來當上副院長，想做哪些事，李鴻鈞回應，當然要符合社會期待，監院應該秉持獨立辦案、中立超然，這是他要努力扮演的腳色，另外，他會努力讓監院更公開和透明，經得起社會的檢視。

曾銘宗問，是否蔡政府防疫工作滿不滿意，李鴻鈞直言，現在民怨最深是快篩劑不足，至於監院是否要介入調查，他認為調查要有核心點，若監院要調查快篩劑採購問題，一種是監委主動申請調查，另一種是提出申訴調查。曾再問，那要怎樣提高監院公信力，李鴻鈞認為，就是要公開透明，辦案過程必須遵守憲法，一定要中立和站在人民立場，不能有政黨色彩，這是最基本原則，這也是他會堅守最基本原則。

被問到對於監委高涌誠再度彈劾檢察官陳隆翔議題，李鴻鈞認為，做一個監委一定要保持中立而無政黨色彩，依法論事，這是最基本的原則，社會對這個案子的爭議性很大，但這案子重啟彈劾是在他審查之前，他無法介入，他只能說，未來他進監院，會嚴守中立超然的立場。

曾銘宗再問，監察院長合不合適用LINE互通聲息，李鴻鈞直言，LINE應該還好，有何不妥？曾銘宗強調，如果只是日常問候沒什麼，萬一LINE是討論案情，這個事情可大了，李鴻鈞認為，就是兩個原則，若是LINE群組有約束不討論公事，這是可以的，但若有介入公事，這LINE就應該要廢除。