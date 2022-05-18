若有違規將連同本季同一批茶葉，全部呈報農委會銷毀，還要公布店家資訊，最終共有5件沒交棄賽。(農會提供／吳建輝南投傳真)

南投縣鹿谷鄉農會的春茶比賽正如火如荼展開，今年共有4976件參加比賽，由於過去曾發生混入境外茶的案件，今年農會謹慎特別要求參賽者要簽切結書，若有違規將連同本季同一批茶葉，全部呈報農委會銷毀，還要公布店家資訊，最終共有5件沒交棄賽。

農會表示，鹿谷以凍頂烏龍茶聞名，不管是春茶冬茶的產量、產值都是全台最優，今年特別以「DNA分子鑑定」科技鑑定，來辨別分析茶葉中的微量元素、特徵，加上農改場收集的各國茶業所建立的資料庫，來交叉比對辨別出國產茶與境外茶。

農會說，交茶作業在15日截止當天，共收到4981件，其中5件沒繳茶業因此直接判定失格，過去違規只會公布參賽者身姓名，但今年則規定真實姓名、住址等關鍵資料，比賽期間若違規將直接公布，未來恐怕也難在市場立足。

總幹事林義能說，目前已經著手在進行茶葉鑑別，發現不合規定會當場於予銷毀，並將同一農戶所生產的茶葉都評定為不合格的淘汰名單內，強調農會已經舉辦茶葉評鑑45年的歷史，與時俱進落實比賽公平。

林義能也說，今年採茶季節氣候合宜，初步來看各家的茶葉品項都不錯，比賽將在17日至30日進行評審，30日開獎，6月11日則辦理展售會，也歡迎全國鄉親一起到鹿谷品茶，享受全台最優質的烏龍茶。