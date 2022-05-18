傳統廄肥、生雞糞雖然肥分高，不當的使用卻會造成環境惡臭、蚊蠅孳生，農委會畜產試驗所集合大學院校與農改場等專家，共同編撰完成「禽畜糞肥料製作與施用技術手冊」，讓畜禽糞尿轉變為安全、友善的高品質有機肥料。

國產禽畜糞合理化施肥並取代部分化學肥料，具有農業廢棄物減量(Reduce)、提高剩餘資材再利用率(Reuse)、促進農業循環(Recycle)及促使生態再生(Regeneration)等4R效益，在農委會補助下，由畜試所與各專家學者共同編撰「禽畜糞肥料製作與施用技術手冊」。

畜試所長黃振芳表示，「禽畜糞肥料製作與施用技術手冊」詳盡介紹禽畜糞成分及其特性、禽畜糞堆肥技術與脫臭技術、合理化施肥原理、施用原則與注意事項等，並以專章說明雞糞加工肥料與禽畜糞堆肥的產製方法差異與注意事項，讓農友們能對雞糞加工肥料有所認識，解決生雞糞直接施用所造成的蚊蠅孳生與臭味逸散問題。

黃振芳指出，施用禽畜糞肥料可改良土壤物理性及化學性，也讓土壤更具生物多樣化，更可改善農地土壤酸化，提升土壤品質，該手冊也分享了水稻、結球白菜及西瓜等13種作物田間施用禽畜糞的實際案例，比較不同禽畜糞肥料施用的作物產量與品質，並對該作物的施肥管理進行建議。