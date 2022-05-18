中市今年3月間發生夫在4歲兒面前砍死老婆慘案！43歲陳男因小孩撫養問題與老婆林女爭執，林女騎機車要離開，他以手勾脖拉下，拿折疊刀往她左胸猛刺後逃逸，2天後落網供稱，他僅拿刀嚇唬，見老婆癱軟還幫她人工呼吸，法醫相驗解剖發現林女遭刀深刺肺、心臟致命。台中地檢署依殺人罪將他起訴。

檢警調查，陳男與妻子林女分居，陳女今年3月15日上午10時許，帶兒子回北屯住處收拾東西，陳男因撫養問題與她爆發激烈口角，林女騎機車要離開，被他以手自後勾住脖子粗暴拉下機車。林女逃到騎樓下，陳男追到人又再出手強勾勒住她脖子，同時打開他的機車置物箱拿出摺疊刀，往她左胸口猛力砍刺一刀，林女倒地不起，由人送醫救治。

陳男行兇後騎機車逃逸，到西屯區丟兇刀，輾轉躲到北屯1間興建中的寺廟內，警方循線在2天後查獲他躺在地上呼呼大睡，警方將他移送偵辦，檢方複訊後向法院聲請羈押獲准，全案台中地檢署偵結，依殺人罪嫌將陳男起訴，移審法院，經裁定收押。

陳男在偵查中供稱，他與老婆發生爭執後，拿摺疊刀想要嚇唬老婆，再以手鉤住她脖子，見她突然癱軟，還對她作人工呼吸，發現她胸口流血，翻開衣服發現胸部有傷口。

而在場證人證稱，陳男持刀先抵住林女胸口，再猛刺，導致林女癱軟。

檢察官會同法醫相驗，發現林女死亡主因是左胸遭一刀刺穿左肺，致左肺塌陷、血胸，並傷及心臟心包膜囊、左心室壁，最後因心因性休克死亡。台中地檢署檢察官偵結，依陳男依殺人罪起訴。