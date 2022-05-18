趙小僑宣布懷孕。（經紀人林修毅提供）

42歲女星趙小僑與劉亮佐結婚5年，為了求子陸續1次人工受孕及2次試管都失敗，2021年好不容易懷孕，卻在懷孕16週時肚中胎兒胎停，讓夫妻倆心碎不已。但今天趙小僑親自宣布懷孕好消息，「我懷孕了！現在肚子裡的寶寶已經30週，醫生也確認寶寶狀況非常健康穩定請大家不要擔心！」

她表示，之前懷孕失敗是比較複雜的免疫問題，所以到「典典寶寶」健康出生之前她還是沒辦法放心，每天都照醫生的指示打針吃藥，在疫情期間也盡可能待在家裡不出門，全力保護「典典寶寶」的健康。

趙小僑說：「我希望用「典典寶寶」這個小名來感謝這一路上的恩典：家人親友們的照顧還有粉絲們的祝福與打氣，最重要的是在經歷過無數次失敗的求子過程仍然不求回報全力幫助我的台灣艾捷隆及送子鳥生殖中心，無論過程多麼艱辛、心情多麼沮喪，他們永遠像家人一樣地在背後支持著我，在我沮喪無助軟弱的時候給我無限的安全感和希望。」

她透露，再10個星期左右就是預產期，「我真的需要大家更多的正能量和祝福，請大家一起為我祈禱『典典寶寶』平安健康生產順利，也希望這次求子成功的經驗給同樣在這一條路上努力的媽媽們更大的勇氣和鼓勵，也希望疫情趕快結束恢復健康快樂的生活。」