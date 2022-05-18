路透社援引消息人士報導，特斯拉執行長馬斯克旗下航太製造和太空運輸公司SpaceX可望成為美國最有價值的新創公司，在次級市場持續出售股份，且估值可能已超過1250億美元。

目前這些股票的市場價值約為72美元。SpaceX股價自去年10月開始大漲，當時該公司在1股拆為10股後以每股56美元價格出售股票，對這家火箭公司的估值為1000億美元。

一位消息人士表示，SpaceX在二次發行中並未發行新股，但該公司曾向投資人表示可能會在今年晚些時候這麼做。

此次的股票出售對SpaceX的估值可能突破1250億美元，超過金融科技巨頭Stripe，其在二次發行中的估值為1150億美元。

目前尚無法得知該公司有多少股票可供出售。估值較高的私人公司在二級市場發行股票，為早期投資者和員工引入流動性是很常見的事。

路透社無法確定擁有SpaceX約44%股權並敲定以440億美元收購推特的執行長馬斯克是否為賣家之一。