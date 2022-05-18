本土新冠疫情大爆發，藥物是最後一道防線，目前中央流行疫情指揮中心對新冠肺炎輕症用藥規定，僅限65歲以上或有慢性病者。日前國內單日染疫死亡41人創新高，其中50到60歲就有13位，前彰化縣醫師公會理事長蔡明忠表示，顯然這3成病患位在一開始發病時，根本用不到抗病毒藥物，該年齡層大多是家庭經濟支柱，呼籲用藥年齡條件應下修，不能再眼睜睜看著病人從輕症轉中重症，甚至死亡。

據指揮中心統計抗病毒藥物每日領用情形，5月8日前每天僅發出百份，之後雖有上升，但每日也只有千份左右。蔡明忠指出，近來在各方催促之下，5月16日才增到3千多份，但後續是否能繼續增加，或只是曇花一現，仍需觀察；且今年截至5月17日，本土個案數已突破80萬例，但僅開出8454人份Paxlovid和3445人份莫納皮拉韋，開藥比率僅1.4％，實在低得不可思議。

新冠口服抗病毒藥物開藥比率低，蔡明忠分析背後2大原因，一是藥物採購不足，今年1月底時，指揮中心宣佈輝瑞口服藥Paxlovid到貨3200人份，當時還說台灣是繼韓國之後第二個取得的亞洲地區國家，但之後就沒下文，直到這波疫情爆發，4月中才再採購70萬人份，其中35萬人份將於今年第二季前到貨，另35萬人份採開口式合約。

蔡明忠表示，即便抗病毒藥物最近有陸續到貨，日前疾管署長周志浩在記者會上回答，國內口服藥物庫存還有1萬3千700人份，並指「目前藥物數量看起來還是充足的」，如果指揮中心是以開藥比率1.4％來看，庫存是足夠的，其駝鳥心態可見一斑。

其次，開藥條件太過設限。蔡明忠指出，目前指揮中心對新冠肺炎輕症用藥規定，須年滿65歲以上或有慢性病，但不少中年病患原為輕症，因無法用到輕症適用的Paxlovid，之後轉為中重症，錯失了發病前5天的黃金服藥期，最後只能有效果較差的莫拉皮拉韋或是瑞德西韋，甚至與死神拔河。

「口服藥的使用條件與採購量有關，就像是雞生蛋、蛋生雞。」蔡明忠強調，國內克流感藥物備量是總人口的5％，而新冠疫情如此嚴峻，抗病毒藥物竟然只備總人口的3％，根本不夠，指揮中心應擴大採購，備藥到總人口的10％，只要採購量足，使用條件及年齡就可放寬。他怒批，指揮中心口口聲聲說要與病毒共存，但藥物採購不足，無法讓民眾在輕症時就可投藥，難道要民眾冒生命安全與病毒共存？