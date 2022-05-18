本土新冠疫情持續發燒，醫師沈政男指出，確診數有「北升南降」趨勢。高雄市長陳其邁今（18）日指出，這與三點因素有關，包括母親節南來北往、北部檢驗量能受限、高雄PCR檢驗量能充足，但當前重點不是在於確診數多寡，而是要早點發現及治療中重症病患。

沈政男在臉書指出，高屏區與台北區的COVID-19確診新增曲線，一個正在緩升，另一個正在緩降，「一升一降，就代表北部與中南部就要黃金交叉」。

陳其邁今在高市議會受訪時指出，4月時就提出警告，到北部地區旅遊要注意風險，但母親節時候達到高峰，但因台灣市一日生活圈，這點很難避免。

他表示，第二個原因是北部檢驗量能受限，PCR要排隊排5、6天，有一些乾脆就回高雄來做PCR的檢查。第三，跟檢驗量能還是有關，高雄在診所都有免費發快篩試劑，加上PCR量能又充足，檢驗密度、強度都更高，篩到的個案數當然也會比較多。

陳其邁認為，南北縣市的防疫公共衛生手段都差不多，例如保持社交距離、戴口罩、場域限制等，但高雄在早期診斷、發現及隔離等做得較好，也比別人快。全台疫情會逐步上來很難避免，現在重點不在病例數增加多少，而是如何確保中重症病人能及早發現、給予治療。