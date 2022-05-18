水逆期間許多人都會感到諸事不順，尤其是水星守護的媒體業更是受到衝擊，頻頻出錯，不過塔羅老師艾菲爾分享，巨蟹、天秤、射手、雙魚反而在水逆期間可以逆風起飛，一整個超級幸運。

第四名、巨蟹座

你的事業宮位有吉星加持，在事業方面有望掌握創意丶經驗丶人脈丶溝通的優勢，雖然事業競爭激烈，但你的創意頗具說服力，不管是談合作丶合約都能溝通順利。加上身旁會有資深或是長輩貴人前來相助，即使遭遇險境也能絕地反攻。你的貴人運達到頂峰，建議你一定要把握時機，好好拚鬥一番，讓你的運勢無往不利，在事業方面更上一層樓。

第三名、天秤座

目前大吉星「木星」正在天秤的夫妻宮位，有伴侶的人可以約另一半出遊，此時正是讓彼此感情更加堅定的時期，可以借著小旅行讓兩人好好獨處。可以是以前兩人一起去過的地方，想定下來的人，不妨可以準備浪漫求婚。單身的人桃花運超好，身邊可能會有條件優質的異性出現，兩人能一見鍾情，多多相處後很快就能認定彼此。

第二名、射手座

你的玩樂宮有「木星」照耀，讓你保有開心快樂的心情，帶給你生活上的各種好運。之前總覺得倒楣透頂的你，終於在水逆期間有了小確幸，突然好運起來。你會發現出門都會遇到綠燈丶搭車都有位子坐丶去餐廳吃飯正好遇到優惠丶想要的包包剛好打折等，雖然這些並不是什麼能扭轉人生的大好運，但每天都有小幸運降臨，也是讓人很開心，這也讓你正能量滿滿，好好享受順利的每一天吧。

第一名、雙魚座

幸運星「木星」正在你的財帛宮，你會感覺財運明顯上升不少，賺錢比過往更輕鬆，錢來得快，也來得容易，讓你能更快存到錢。另外，代表商業的「水星」也在你的財帛宮，這對於從商的你最是有利，你在與客戶、合作夥伴洽談生意時都會非常順利，案子一件件地通過完成，令你神清氣爽。想創業的雙魚，建議你不要單打獨鬥，請多與團隊合作，因為團結力量大，這樣的話你自己也能更加輕鬆、遊刃有餘。