在大陸全國政協召開「數位經濟專題協商會」釋放支持平台、民營經濟的信號後，業界也普遍看好陸網絡經濟後勢。中信證券認為，在下一代雲端計算、人工智慧（AI）驅動的數位經濟的國際競爭中，中國網絡公司依然具備比較優勢。未來1至2年的時間內，中國網絡公司投資依然有可能實現相對穩定的回報。

中信證券5月18日發布研究報告指出，2021年以來，全球市場對網絡行業反壟斷、資料安全、個人隱私的政策監管持續趨嚴，市場對網絡公司的投資邏輯已經發生變化，未來關注點將回歸基本面及數位經濟創新。2022年以來，政策釋放更多積極信號，大陸內部針對網絡行業的政策脈絡也逐漸明晰，當下投資者對於未來政策監管的預期已相對充分，預計邊際影響將逐漸淡化。

中信證券稱，從業績角度看，有外媒預期，在動態面上，阿里、騰訊、京東2022年經調整利潤預期在2022年下調幅度分別為2％、16％、15％；靜態來看，市場對於網絡公司業績預期在2022年第三季度開始出現明顯的增速拐點。

此外，報告稱，預計2022下半年消費端有望逐季緩慢修復，廣告領域，教育培訓行業、網絡金融等廣告主的高基數影響有望在2022年第三季度開始消除；利潤端來看，預計後續在大陸內部疫情緩和假設下，網絡公司業績彈性有望顯現。

從估值角度看，中信證券表示，阿里巴巴、騰訊控股當前分別處於近5年估值分位數4％、2％，相對估值水準已處近5年歷史低位。伴隨著局部疫情的緩和，宏觀經濟的修復，未來網絡公司1至2年業績仍具備一定的確定性。

報告稱，展望未來，針對雲端計算、自動駕駛、元宇宙等下一代新興科技，阿里巴巴、騰訊、位元組跳動、美團等頭部網絡公司依然是重要參與者，阿里巴巴、騰訊等公司每年研發費費用投入在近百億美元規模，優質的人才儲備、靈活的組織結構有望孵化出網絡公司的第二增長曲線，提供未來的估值增量。

大陸國務院副總理劉鶴昨在大陸全國政協召開「數位經濟專題協商會」稱，要努力適應數位經濟帶來的全方位變革支持 平台經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關係，支持數位企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。