目前校園停課規範，引起許多家長與老師質疑，台北市議員吳世正書面質詢北市府，因應目前新冠疫情，高中以下學校建議全面停課，同時實施遠距教學，但考慮雙薪家庭家長，學校須同時啟動照顧班。

吳世正表示，陸續接獲家長與老師陳情，因校園未全面停課，如果班上出現感染學生，短暫停課又復課，不斷重複讓家長跟老師都很難處理，也有家長反應孩子請了防疫假卻沒有線上課程。

吳世正補充，就算老師願意增加線上課程，畫面也只是遠處白板畫面，收音效果不好，老師也難同時照顧現場與遠端學生。

吳世正指出，校園全面停課，採用網路教學，老師工作就能單純化，不用一直在學生請假與停課復課間困擾，也有助於孩子學習效果，但也要考慮雙薪家庭父母，小孩在家就必須請假在家照顧，因此學校最好能安排照顧班。

吳世正強調，全台新冠疫情每天超過6萬例，12歲以下學生絕大部分沒有打疫苗，目前本土新冠疫情發展變化很難預料，為了避免學校不斷在復課與停課間不斷打轉，建議教育局以行政命令要求高中以下學校，採用遠距教學到期末。

吳世正提醒，防疫就是要跑在病毒前預防，不是看確診數字來防堵，每天破萬確診數還可能會持續，市長與教育局長應該即早斷然處置，健康考慮應該優先實體上課，現在已經有線上教學可以利用，不需學生冒著群聚風險。