資深女星王彩樺演藝事業橫跨戲劇、綜藝、主持和唱片，讓她擁有「台灣濱崎步」的美名，總是笑臉迎人的王彩樺，還是演藝圈的美魔女代表，王彩樺的身材和臉蛋都維持得極好，完全不像是53歲的熟女，親民的王彩樺也不吝嗇放送福利，她日前就曬出身穿蕾絲睡衣的自拍照，儘管王彩樺自嘲PO照是「刷存在感」，不過超兇上帝視角已讓網友眼睛大吃冰淇淋。

王彩樺日前在發文透露，她開完會回到家、趁還沒卸妝先來拍張自拍照，只見她身穿細肩帶蕾絲睡衣，王彩樺不只放送白嫩美肌和性感鎖骨，更吸睛的是，睡衣靠近美胸的黑色蕾絲設計，讓王彩樺傲人美胸和事業線呼之欲出，王彩樺超兇的上帝視角超養眼，火辣指數破表。

幽默的王彩樺還不忘發文自嘲：「擺明刷存在感，其實開心就好啦」，而王彩樺辣照吸引網直誇：「好美」、「受不了的性感」、「好扯看起來才28歲」、「大美女」、「真的很逆齡」，留言滿是好評。

身為美魔女的王彩樺，不只凍齡、身材火辣，她的完美基因也遺傳給一對寶貝女兒，其中，大女兒庭庭超氣質又青春、有活力，還讓王彩樺擁有「國民岳母」的稱號，外界也都期待庭庭能出道，對此，王彩樺則謙稱感謝大家對女兒的誇讚，認為女兒需要更多的磨練和學習之外，主要還是要尊重孩子的意願，未來如果有機會闖蕩演藝圈，王彩樺也會全力支持女兒。