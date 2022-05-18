王必勝風波持續延燒！對於衛福部醫福會執行長王必勝連日來對於雙北針對性的發言，被外界解讀為是想爭取衛福部長的位置，不但被陳時中以「我現在還在當部長」冷處理，今天新北市長侯友宜也說用無奈的口吻回應：「我們好好做事吧，守護新北市民的健康才最重要。」

王必勝日前在臉書上發文，質疑雙北叫不動大醫院，導致目前防疫亂象叢生，接著又在今天於臉書上說，今天部立台北醫院沒有出現排隊PCR的人潮，民眾等待時間合理，是因為經過昨天的疏導所收到的成效，頻頻出招也被傳出是有意爭取衛福部長的位置。

不過對於這項傳言，衛福部長陳時中今天上午接受質詢時，簡單用「我現在還在當部長」8個字冷處理，新北市長侯友宜也說，大家好好做事，甚至昨天也在臉書上PO文，「不要以高高在上的姿態，使用叫不叫得動這類輕蔑語氣」，被認為是在反嗆王必勝，但侯友宜解釋只是因為看見新北的醫護同仁們從去年到今年大家都是犧牲奉獻、無私無悔，感到很心疼，要給他們支持鼓勵。

對於王必勝連日來的發文內容，侯友宜強調，目前守護新北市民的健康才是最重要的，尤其所有的醫護、衛生所、行政團隊、第一線所有的工作夥伴，大家很辛苦，所以他會和大家站在一起，在新北市有限的醫療量能，大家同心同力一起做。

至於陳時中說王必勝也是第一線人員，侯友宜則是沒有評論，他僅回應，每一個人只要同心齊力做好防疫工作，來積極正向鼓勵第一線的醫護夥伴，尤其醫事人員在第一線要冒染疫高風險，還要全力投入守護那麼多人的健康，對於他們的壓力及心力，我們要完全的給予支持的力量，希望我們站在第一線的時候能夠感同深受他們的辛苦，要疼惜還有補他們的不足，這才是最重要的。