新竹縣工務處處長林鶴斯涉嫌收賄15萬遭依貪汙罪起訴，林鶴斯18日首度出庭，他否認收錢。指全都是業者張綵宸片面之詞、檢方起訴內容多為臆測。更認為業者等人有三角關係、情感及財務糾紛，不曉得是否被無端誣陷。

檢方調查，陳明正經營、張綵宸為股東萬喬豐工程技術顧問公司為取得475萬元標案，張綵宸涉嫌利用與林鶴斯是中央大學研究所讀書認識，與其接觸。而林鶴斯明知道依據採購法規，竟受金錢誘惑，洩露應祕密的評選委員建議名單給張綵宸得知，並由張指示，勾選2名特定評選委員，循行政程序由不知情之上級聘任，張鶴斯事後也拿15萬。因此遭依貪汙罪嫌起訴。

不過林鶴斯否認收錢，辯護人也說，起訴林只有陳明正與張綵宸論述，根據陳明正說法，他還是耳聞，並非親眼所見。且張綵宸、陳明正和檢舉人朱明隆有情感或財務糾紛，因此內容偏頗。林鶴斯也說，3人有三角關係，不曉得是否因此被栽贓或者誣陷。

辯護人也說，起訴書內都是臆測之詞，如指林鶴斯用鉛筆選出評選委員，卻沒有證據，且名單經手這麼多人，何以證明是林鶴斯所勾選，加上還稱15萬是裝袋放到車子，但無人可以證明，林家中也沒找到現金。希望法官依照罪唯疑輕、罪證不足，判林鶴斯無罪。

法官詢問，林鶴斯在標案中扮演什麼角色？林鶴斯說，自己時任技正，是處長幕僚，負責業務單位簽呈、核稿。另外這個標案，自己沒有參與採購，期初、其中、期末審查，甚至事後驗收，都沒有參與，僅有簽辦公文時協助核稿。