女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉蛋與G級兇猛好身材，以「國光女神」身分爆紅後便經常登上綜藝節目，展現火辣身材與率真的性格，受到大批粉絲的喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，昨（17）日也曬出她積極健身的照片，但網友卻忍不住歪樓。

熊熊昨日於個人IG上自豪PO文表示「瘦了喔」，她為了避免網友想歪，還特別在文末加上備註「＃衣服下面濕濕是汗、＃因為運動完才拍」。照片中，只見熊熊頭上戴著一頂棕色棒球帽，身穿同色系的運動內衣及長褲，對著鏡子擺出各種俏皮的姿勢自拍，最後幾張不忘加碼PO出由上往下的「上帝視角」，大方秀出豐滿的上圍及結實的腹肌曲線，並對著鏡頭露出甜美微笑，電得粉絲心花怒放。

而演藝圈好友元元、林佩瑤、梓梓、焦凡凡，及其他網友看到熊熊PO出一連串超辣自拍照後，依然忍不住歪樓表示「超巨大」、「不該瘦的都沒瘦到」、「瘦歸瘦為什麼ㄋㄟㄋㄟ會變大」、「哪家的小可愛彈性這麼好」、「熊熊側身角度好美」、「這個側面也太巨」、「兇兇的」意外掀起話題，也吸引超過3.4萬人按讚。

事實上，熊熊前幾天也曾上傳一段影片與好友測試默契，而熊熊在當天穿著一件低胸的平口上衣，閉著眼睛擺出各種動作，性感深溝因此若隱若現，同樣令網友看得臉紅心跳。