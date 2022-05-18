國民黨桃園市長提名陷入膠著，傳出黨中央今天中常會將強勢徵召行政院前院長張善政參選。黨務人士表示，張上午要到黨中央做最後確認，建議可關注下午常會。而除桃園市外，今天也將提名花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴爭取連任。

不過因黨主席朱立倫曾說，桃園市長將提名在地人士參選，張善政並非桃園人，黨內也質疑，若真徵召張善政參選，恐又將自毀承諾。

對此，黨務人士均表示無法回應，但也提到下午花蓮縣與台東縣長提名將採視訊方式連線。