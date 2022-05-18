新冠肺炎疫情嚴峻，單日確診人數居高不下，造成民間確診與否都在瘋搶「清冠一號」，亞東醫院傳統醫學醫師科林巧梅建議，如果無法取得清冠一號，有許多中藥方例如銀翹散、普濟消毒飲等，都可使用，不必執著於清冠一號。

林巧梅分享臨床主要症狀及因應方式，發燒及腹瀉會耗傷體內的陰分，一旦陰分虧損，熱象又會更明顯，因此補充水分及電解質非常重要，注意水分選擇微溫的水，因冰冷的水會減弱我們對抗病毒的機能，若溫度不降，必要時也可以服用普拿疼，或以物理性散熱方式如溫毛巾擦拭全身、退熱貼等。

在家隔離休養期間，可以按穴道輔助，如魚際穴、曲池穴、合谷穴、足三里穴，大椎刮痧也有助於退熱。如果已經傷陰，口乾明顯、嘴唇乾裂，可以適量補充一些養陰食材，如百合、蓮子、山藥、木耳等。

咳嗽及痰多嚴重可能胸悶及氣喘，這時要避免生冷、刺激性食物及甜食，尤其是甜食，包括水果，因為水果大多偏甜，容易生濕生痰，建議改用蔬菜取代。穴道可以選擇：列缺穴、內關穴、尺澤穴等。

喉嚨痛時飲食要避免過於溫燥及刺激性的食物，如洋芋片、補品、麻油、酒等，也可以使用一些中藥咽喉噴劑或喉錠，穴道可按壓少商穴。

林巧梅指出，以上症狀有可能持續一周，每個人狀況不一，如果透過中西醫診治，可有效縮短病程，也因病毒造成症狀偏熱，中藥清冠一號能有效緩解，若無法取得清冠一號，依個人體質也可使用許多其它中藥方，如銀翹散裡有金銀花、連翹，普濟消毒飲等，且有些病人痰多需要加強化痰，有些陰虧需要養陰，這些都是清冠裡比較缺乏的。

林巧梅提醒，確診不要過於驚慌，可以當成像打疫苗一樣，在與病毒對抗後擁有抗體，度過獲得暫時免疫的過程，情緒的平穩也有助於免疫力的提升。在家休養期間，需要留意若血氧低於95、服退燒藥仍反覆高燒不退或呼吸喘促持續加重，可以視訊看診請醫師確認病況後服藥。