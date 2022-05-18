南韓「性感小野馬」泫雅骨感身材超好，出道女團Wonder Girls和4Minute，後來選擇solo歌手身分單飛，依舊憑著艷麗外型和人格魅力，人氣居高不下，她在IG帳戶投入許多，經常上傳造型奇特卻又異常吸引人的服飾。近日，有粉絲發現她把單寧襯衫當作上衣，衣服扣子還只扣一半就出門外出，就連下半身連條褲子都沒穿，只用黑絲襪去包裹她的美腿，看得觀眾鼻血狂噴。

泫雅大長腿用黑絲襪包住，還是無法遮掩住她的火辣艷麗。(圖/泫雅 IG)

這款「單寧襯衫組合照」，泫雅一共就拍了4張照片，一張照片中，她畫上艷麗妝容，並抹上桃紅色的性感口紅，再將一頭飄逸捲髮甩到肩膀兩側，隨著她扭頭看向鏡頭，她也順勢將襯衫釦子給解開一半，周圍脖子浮現出一朵青綠色刺青，美麗鎖骨也緊跟著見客，肉體包住的布料敞開到一半後，裡頭卻沒有胸衣包住，直接看見超精彩的雪白深邃事業線，引人浮想翩翩。

泫雅擺弄著她身上的布料，胸前曲線就在深V中即將見客。(圖/泫雅 IG)

泫雅這次的造型還不遠僅於此，在她的下半身用了條粗皮帶固定，在她的腿部位置穿了條透視黑色長絲襪，美麗大長腿僅用薄薄的布料給包裹住，由於上頭有印著英文字樣，看起來有種精品感，使得她本人時尚度提升許多，還多了點西洋獨特風味；她也揹了款黃色方型小包包，再用條細繩給掛在腰間，替她增添氣勢也多了點淑女感，腳下則採著拼接丹寧靴，連貫整套造型的風格。

泫雅輕視地看向鏡頭，有種介於墮女和淑女的感覺。(圖/泫雅 IG)

粉絲見到女神穿搭這麼性感，對她一頓猛誇：「姐姐，妳真的好漂亮喔」、「藍色皇后啊」、「黑頭髮紅唇是我的最佳組合」、「我非常瘋狂迷戀著妳」、「天啊，黑髮泫雅也好美喔」、「黑髮紅唇真的好經典」、「如此美麗的泫雅啊」、「笑容真的很好看，看起來很漂亮很開心」、「好可愛我去韓國要去找妳的」貼文發布不到一天，就吸引63萬人前往點讚朝聖。