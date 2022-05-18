全台疫情狂燒，各大醫院PCR和快篩採檢都人潮塞爆，台中市18日為優化快篩陽兒童就醫綠色通道為親子得來速，其中中國醫藥大學附設醫院8點半開診，上午限額25號，6分鐘就額滿，醫院解釋很多人是先網路預約，因此很快額滿。

為守護疫苗防護力比較不足的幼童，台中市自5月7日起推出兒童得來速就醫機制，但因目前民眾都是一家人確診，許多家長反映在快篩陽性後，小孩排兒童得來速，家長還要去醫院急診室排隊篩檢，再帶著小孩子再排，等於重覆排隊。

對此，市府衛生局與各大醫院溝通協調，決定將兒童得來速中的8家協力的大型醫院，優化為「親子得來速」，包括台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、豐原醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院沙鹿院區、大甲院區等8家醫院18日起都開設親子門診。

配合這項政策，中國附醫在急診室外搭起帳棚，設置親子得來速，上、下午各開放25號，上午8點半開診，6分鐘就被掛滿，現場有許多家長帶著孩子來就醫，醫院也貼心準備椅子讓等待民眾可在棚下坐著等待。

中國醫大兒童醫院院長王志堯說，親子得來速與一般快篩不一樣，是讓快篩陽合併有症狀的小朋友進一步PCR確認，並由兒科醫師或感染科醫師診斷是否有併發中重症的可能，並給予症狀妥善處置；他呼籲家長多利用中醫大兒童醫院網站做預約。