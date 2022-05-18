1名網友在《Dcard》發文，他深夜去逛超商，買了牛奶棒後發現罐子打不開，求助無門只好瘋狂傳訊息吵醒男友，事後2人發現是烏龍一場，男友無奈地說：「到底為什麼可以這麼傻」，貼文一出引起網友們熱議。

原PO在社群網站《Dcard》以「半夜的緊急狀況」發文，他凌晨3點時，去逛超商看到牛奶棒，開心地買回家，不料發現罐子打不開，上網也查不出所以來，便對男友以「警急事件」奪命連環發送訊息，男友被吵醒後，關心的詢問他發身什麼事，以為他又犯蠢，半夜3點把蛋黃酥拿去微波，原PO無助表明他只是因為想吃牛奶棒打不開罐子。

男友給他很多建議後，突然從原PO傳來的照片發現，罐子之所以打不開是因為蓋子外面貼了一層塑膠膜，讓他把膠帶割開，原PO超驚訝，因為他一直以為被塑膠封死的地方，竟只是一條膠帶，害他鬧了那麼大場烏龍，男友表示真不敢相信大半夜被吵醒，居然是在處理開罐危機，無奈喊：「到底為什麼能那麼傻，真的有夠笨」。

成功吃到牛奶棒後原PO開心和對方分享食物的美味，文章一曝光，網友們紛紛在貼文下爆笑留言：「微波蛋黃酥？」、「好幸福的對話」、「好甜」、「當你想吃某樣東西，但他卻和你做對」、「拜託…腦袋貼膠帶嗎」、「牛奶棒真的很好吃，很且又硬又長，配無糖綠茶，解膩又爽口」、「真的很ㄎㄧㄤ」。