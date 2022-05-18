今天在大聯盟場上天使以5：10慘敗給遊騎兵，此戰他們派出前一場完成無安打比賽的德梅斯(Reid Detmers)先發，但他的魔力失效，投3.2局就失了3分，自責分率升到4.15，好在打線在第3局灌進3分，他下場時球隊與對方戰成3：3平手，7局更靠全壘打再添1分讓他免於敗投，不過天使在8局下半遭對方打爆失去贏球希望。

這場比賽首局遊騎兵席格(Corey Seager)就賞給德梅斯陽春炮，不過3局天使發起反攻，首棒沃德(Taylor Ward)、三壘手安森尼阮棟(Anthony Rendon)回敬2支全壘打超前比分，但4局下半德梅斯再遇危機，他接連投出2保送，接著被卡洪(Kole Calhoun)敲出2分炮，此時天使換上奧利弗(Oliver Ortega)投球，順利解決最後一個出局數化解危機。

7局上半天使重炮「神鱒」卓奧特(Mike Trout)放送本季第10轟突破僵局，以4：3取得領先，但好景不常，8局下半天使牛棚投手泰普拉(Ryan Tepera)、瓦德茲(Cesar Valdez)遭遇遊騎兵瘋狂炮擊，泰普拉投出2保送，遊騎兵靠1支二壘安打、4支一壘安打就灌進7分，泰普拉沒解決任何人狂失了5分，最後承擔敗投。

9局面對大幅落後大谷翔平敲出一壘安打，接著靠阮棟討回1分，但後面棒次無功而返，還是以5分差慘敗，此戰卓奧特4打數3安打貢獻1分打點、阮棟3打數2安打貢獻3分打點，但大谷5打數僅1安打，並吞下2次三振，天使三巨炮少了一枚，不過仍維持.255的打擊率，明天他將先發投球，力拼本季第4勝，天使也需要他幫忙止敗。