最受矚目的水資源產業盛會「台灣國際水周(TIWW)」10月13至15日將於台北世貿一館登場，展覽主題聚焦水再生循環及永續利用，匯集上、中、下游產業鏈，完整呈現「水」管理解決方案。貿協表示，展覽現正受理報名，鼓勵業者即刻報名，布局新世代水資源商機。

珍惜自然資源，追求環境永續發展已成全球共識；今年世界地球日即以「投資我們的星球(Invest in our planet)」為主題，呼籲全球政府及企業推動並落實ESG(環境、社會、治理)政策，實踐永續發展的「綠色經濟」。

水是人們賴以為生的重要自然資源之一，更是經濟發展的基礎；然而隨著氣候變遷、全球經濟發展加速，人民用水需求增加，看似源源不絕的水資源，正逐漸面臨匱乏危機。根據世界資源研究所(WRI)指出，全球近1/3人口生活在「高度缺水」的地區，情形如未獲改善，據聯合國(UN)預測，至2050年生活在缺水地區的人口比例將逾1/2。

其中，台灣由於地狹人稠、降雨區域與時間不均及工業用水量急劇增加等原因，被聯合國列為世界第18位缺水國家，為解決水資源不足問題，如何有效利用雨水、地下水等天然水資源，甚至利用海水淡化、再生水等「科技造水」，以減少對天然水的依賴，已成為近年來重要的課題。

此外，政府已編列新台幣1357億元特別預算用於水環境建設，並擴大再生水使用範圍。另預計於今年七月上路的「耗水費」，更將對使用再生水及海淡水或是投資節水設備的企業進行減徵，幅度最高達60%，期藉由政府與企業共同努力，降低缺水危機，打造優質水環境。

貿協強調，作為全台唯一B2B水產業國際專業展，為洞悉產業趨勢，規劃6大「水循環與再生水處理區」、「輸送儲存與配件區」、「終端淨水與飲用水區」、「流體自動化與控制區」、「綠色基礎建設公共工程及周邊服務區」及「智慧水科技區」等展區並舉辦多項周邊活動，包含一對一採購洽談會、新產品發表會及經濟部水利署主辦之水資源國際論壇等，促進參展商及買主交流，掌握商機。