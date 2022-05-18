實價揭露，士林區中山北路六段35巷豪宅「筑丰天母」，今年4月成交頂樓的樓中樓戶別，總價1億9808萬元，每坪約112萬元，買家是僑外資「勇春公司」，採無貸款方式買進，進一步觀察今年天母億級豪宅，目前共有3筆交易，包括「國泰天母」11樓、「華固天鑄」6樓，且一致都無貸款入手，買家資產相當豐厚。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「筑丰天母」屋齡6年，預售時正值房市高點，大多成交單價落在116~135萬元上下，最高單價為2014年預售交易的19樓，單價139.2萬元，不過之後房市進入修正期，因此後續交易價格小幅修正，近年該社區成交價多落在95~111萬元左右。

觀察近年Q1天母億級豪宅交易量，2020年Q1共有7筆交易，到了2021年增加為10筆，不過2022年1~4月僅有3筆。而今年四月交易的國泰天母，以2.05億出售，資產增值2112萬元。

張旭嵐分析，實價登錄交易仍陸續登錄中，資料刊登尚未完整，不過近年高資產族眼光確實多集中松山、信義一帶指標性豪宅，而天母豪宅客層獨特，多具區域地緣性，或是有海外背景的企業家，且多為家族式置產，整個家族一次或陸續買多戶，群居在鍾情的豪宅，由於對天母幽靜的異國氛圍有高度認同，在惜售心態下，轉手交易量也相對較少。

近期不少高總價交易都以法人名義購買，第一建經研究中心副理張菱育指出，行政院於4月初拍板「平均地權條例」修正草案，內容包括私法人購屋採許可制規定，並限制取得後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記，雖然尚未公告上路時程，但是也讓不少有計畫購屋的法人，積極趕在新政策上路前購屋，而未來政策上路後，高資產族改以個人名義置產的數量可能會增加。