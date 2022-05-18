女運將併排停車買快篩 一見員警緊張露餡是通緝犯

65歲張姓女運將，日前將計程車併排停在路邊，自己就下車排隊買快篩試劑，信義分局吳興街派出所員警陳晉賢見狀上前取締，發現張女神情慌張，一查發現她不僅執業登記證已遭到註銷，竟然還是侵占通緝犯，當場將她逮捕帶回偵辦。

派出所員警12日上午執行查察勤務，行經吳興街60號前時，發現一輛計程車違規併排停車，造成交通壅塞，正當陳員準備上前取締時，張女馬上跑到車旁欲駕車駛離，並向員警表示是因為要領取快篩劑才暫停在路邊。

員警向張女索取駕照時，發現張女神情慌張，最後張女才主動坦承自己的執業登記證因沒有準時查驗，早已遭註銷廢止，陳員輸入張女的資料查詢，赫然發現張女竟然還是個侵占通緝犯。

警方調查，張女先前遭人控告侵占案件，但因未居住在戶籍地址，所以才不知道遭人控告，檢方數度傳喚均未出庭下，去年10月被台北地檢署發布通緝。

張女懊惱地表示，沒想到一時貪圖方便而違規停車遭警方取締，這下不僅因為違停及計程車執業登記證遭廢止必須繳納罰鍰，還被意外發現自己是通緝犯當場被捕，實在是得不償失。