張因涉殺人未遂遭逮捕被帶回派出所。（警方提供）

北市大同區32歲張姓男子15日因深夜晚歸，與同居女友發生口角，張男在住處毆打31歲鄭女，並隨手拿起一旁破碎的玻璃，割斷女友左手手筋，張男見事態嚴重將女友送醫，鄭女父親清晨4點多從台中趕到醫院，看到愛女全身多處受傷，頭部腦震盪，女方急救時PCR卻發現確診，父親氣得怒告張男傷害、殺人未遂，警方16日凌晨將張男拘提到案，檢方諭令10萬交保，同時命張男禁止接近鄭女並搬離租屋處。

從事服務業的張男時常晚歸，讓同居鄭姓女友在租屋處空等，15日凌晨兩人口角，鄭女質疑在外做什麼，張拿起房間內的物品，毆打鄭女的頭部，盛怒之下又拿破碎的玻璃，朝女友刺過去，割斷女友左手手筋，直至鄭女身上多處受傷，奄奄一息，張男才肯罷手讓女友就醫。

醫護人員見鄭女重傷，通知家屬須進行手術，鄭父得知消息後，從台中趕到台北，見愛女遭玻璃碎片砍傷，在醫院縫合，氣得向警方報案，怒控張男殺人未遂、恐嚇。警方緊急拘提張男到案，檢察官複訊後，諭令張嫌10萬交保，並搬離鄭女的租屋處，禁止他在與鄭女接觸。